В ДНР двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирных жителей Мариуполя

По данным следствия, жертвами Романа Петренко и Алексея Хроленко стали четыре человека

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 25 годам колонии за расстрел четверых мирных жителей в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко. Они признаны виновными по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Петренко и Хроленко к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете региона, в рамках следственных мероприятий было проведено несколько экспертиз, осмотры места происшествия и другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств убийства.

По данным следствия, преступление было совершено в конце марта 2022 года. В ходе боевого дежурства в районе ММК им. Ильича, осужденные заметили гражданский автомобиль, который двигался со стороны проспекта Карпова по улице Новосибирской. В машине находились четверо гражданских лиц, по которым был открыт огонь из автомата. От полученных ранений все четверо погибли на месте.