В Приморье возбудили уголовное дело по факту загрязнения земли нефтепродуктами

В селе Покровка во время наводнения произошел разлив мазута

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил охраны окружающей среды по факту загрязнения земли в селе Покровка в Приморье во время наводнения, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

"Прокуратура Приморья признала законным возбуждение уголовного дела по факту загрязнения почвы и водного объекта в селе Покровка Октябрьского муниципального округа. В результате надзорного сопровождения прав граждан, пострадавших в результате паводка, <...> выявлен факт загрязнения нефтепродуктами почвы и водного объекта в районе ул. Октябрьской в селе Покровка, в связи с чем приняты первичные меры к фиксации нарушений и информация передана в рамках компетенции в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру", - говорится в сообщении.

В ходе проверки природоохранная прокуратура установила, что в результате нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок после подтопления территории котельной произошел разлив мазута. Нефтепродукты попали в почву, водный объект и объекты инфраструктуры на площади свыше 5 га.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 293 (халатность) и ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, если это повлекло тяжкие последствия) УК РФ. Прокуратура края следит за ходом и результатами расследования.

Ранее краевое государственное предприятие "Примтеплоэнерго" заявило, что не имеет отношения к загрязнению нефтепродуктами 40 тыс. кв. м земли в селе Покровка. По словам главного инженера предприятия Вячеслава Бабича, весь наличный мазут котельной находится в закрытых герметичных емкостях.