Студента нижегородского вуза задержали за попытку контрабанды советских орденов в Китай

Общая стоимость государственных наград, представляющих культурную и историческую ценность, оценивается в 1,2 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Студент одного из вузов Нижнего Новгорода пытался отправить в Китай 65 орденов и медалей времен СССР, его задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

"Сотрудники Приволжской оперативной таможни задержали иностранного гражданина, студента одного из нижегородских вузов, пытавшегося отправить в Китай 65 орденов и медалей времен СССР. Общая стоимость государственных наград, представляющих культурную и историческую ценность, оценивается в 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении иностранного гражданина возбуждено два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Отмечается, что 29-летний мужчина приобретал почетные награды на интернет-аукционах. Таможенники задержали две посылки и изъяли 6 орденов, среди которых орден "Боевого Красного знамени", а также 49 медалей, в том числе "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За оборону Москвы", "За победу над Японией" и 10 нагрудных знаков.

Знаки отличия выпустили с 1941 по 1967 годы. Их вывоз из РФ возможен исключительно при наличии разрешительного документа Минкультуры.