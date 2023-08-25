В Миассе подростки раскидали венки у Вечного огня

Глава городского округа Егор Ковальчук назвал такое поведение недопустимым

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Полиция в городе Миассе Челябинской области устанавливает все обстоятельства, при которых подростки раскидали венки на мемориальном комплексе, посвященном памяти погибших защитников в годы Великой Отечественной войны и во время других вооруженных конфликтов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

"Факт произошедшего зарегистрирован в отделе МВД России по Миассу. Для выяснения всех обстоятельств на место направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

Глава Миасского городского округа Егор Ковальчук на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что такое поведение недопустимо, он выразил уверенность в том, что уполномоченные органы дадут правовую оценку произошедшему.

Мемориал представляет собой комплекс, объединяющий скульптуру скорбящей матери, Вечный огонь и мраморные плиты, на которых высечены фамилии местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны и во время других вооруженных конфликтов. Всего высечено свыше 5 тыс. фамилий.