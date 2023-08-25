В Крыму задержали шестерых членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"

По данным ФСБ, задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение власти насильственным путем

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Крыму шестерых участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) состоявшей из шести членов террористической структуры", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем. Применяя меры конспирации, в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман. "По местам жительства членов MТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности, а также крупная денежная сумма в иностранной валюте, предназначенная для нужд террористической организации", - рассказали в ФСБ. Следователями УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела.

В январе в Крыму также были задержаны девять участников ячейки "Хизб ут-Тахрир", вербовавших в свои ряды жителей России из числа местных мусульман. Их работу координировали с территории Украины.