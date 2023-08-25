В Москве парк "Зарядье" закрывали из-за сообщения о неопознанном предмете

В настоящий момент он открыт

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Парк "Зарядье" в Москве временно закрывали из-за сообщения о неопознанном предмете, в настоящий момент он уже открыт. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Парк открыт. Да, была приостановка допуска на время проверки поступившей информации о неопознанном предмете на территории парка", - сказали в пресс-службе.

Парк "Зарядье" является одной из четырех площадок Московского урбанистического форума (МУФ), который открылся в городе 1 августа. Мероприятия в рамках МУФ продлятся в столице до 10 сентября. Помимо парка "Зарядье", площадками для проведения форума стали Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж" и "Лужники". Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.