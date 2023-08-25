Суд в Ростове-на-Дону 31 августа рассмотрит дело о покушении на экс-главу Мариуполя

Покушение на чиновника готовилось летом 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении украинца Николая Забирко, готовившего покушение на экс-главу Мариуполя Константина Иващенко по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), 31 августа. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Забирко <...> обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Слушание по существу назначено на 31 августа в 10:30 мск", - сказал представитель суда.

По версии следствия, фигурант в июле 2022 года по заданию СБУ вел слежку за действующим в тот момент главой администрации Мариуполя Константином Иващенко для установки в его автомобиль взрывчатки и последующего подрыва.

От представителя разведки СБУ обвиняемый получил посылку с ключами от автомобиля ВАЗ и две музыкальные колонки, в одной их которых находился пульт дистанционного управления к самодельному взрывному устройству. Посылку Забирко спрятал в своем гараже, после чего его задержали силовики.