Суд признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина банкротом

В отношении него ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя Finiko Кирилла Доронина банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества на срок шесть месяцев, сообщается в резолютивной части решения, опубликованном на сайте суда.

"Признать гражданина Доронина Кирилла Леонидовича <…> несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина на срок шесть месяцев", - говорится в решении суда.

Суд обязал Доронина в течение одного рабочего дня после вынесения решения передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

По версии следствия, финансовую пирамиду создавали с сентября 2018-го по июль 2019 года. Главный офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России. Сеть продвигала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой желающий. Распространялась информация о высокой доходности Finiko, а инвесторам гарантировали прибыль - до 5% в день. Участники схемы предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту Bitcoin и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-сервисом Finiko. По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения.

В апреле 2022 года МВД РФ сообщало, что подсчитанный ущерб от финансовой пирамиды на тот момент уже превысил 5 млрд рублей. От потерпевших поступило около 10 тыс. заявлений.

Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля 2021 года, он находится в СИЗО.