В Самарской области полиция выявила более 200 мигрантов без патентов на работу

В оперативных действиях участвовали более 1 тыс. сотрудников

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Административные протоколы составлены в отношении более 200 мигрантов на территории Самарской области, которые работали без специальных патентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В рамках проведения оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант" с 15 по 24 августа сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Самарской области проведены проверочные мероприятия на сельскохозяйственных, строительных, жилых, торговых и иных объектах Самарской области, по результатам которых 224 иностранных гражданина, осуществлявших трудовую деятельность в качестве разнорабочих без патентов на работу на территории Самарской области, привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ", - цитирует пресс-служба начальника управления по вопросам миграции областного ГУ МВД России полковника полиции Дениса Сафарова.

Работа по оперативно-профилактической операции продолжается, добавил Сафаров. В оперативных действиях участвовали более 1 тыс. сотрудников полиции, которые проверили около 3,9 тыс. объектов и пресекли более 100 преступлений в сфере миграции. Полицейские также установили 331 человека, незаконно находящегося на территории страны, в последующем они будут выдворены за пределы России.