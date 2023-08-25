В Омской области неизвестные повредили 20 могил на кладбище

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося

ТАСС, 25 августа. Неизвестные повредили 11 памятников и 9 крестов на кладбище в Полтавском районе Омской области. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"На кладбище села Ворошилово повреждены надгробные плиты и кресты. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что в общей сложности на 20 могилах повреждены 11 памятников и 9 крестов: большинство из них повалены, некоторые сломаны или погнуты", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Идут оперативно-разыскные мероприятия.