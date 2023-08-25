Троих взрослых и ребенка, пострадавших в ДТП в Калуге, направят на лечение в Москву

По всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена, оно продолжится в региональных больницах

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Трое взрослых и ребенок, которые пострадали в четверг в ДТП в центре Калуги, будут направлены в Москву.

По всем остальным пациентам план лечения одобрен, оно продолжится в больницах региона, сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Взрослые: Наталья Анатольевна З. переводится в Институт имени Н. И. Пирогова; Дарья Викторовна Б, Диана Руслановна М. переводятся в Центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Дети: <...> переводится в РДКБ", - написал глава региона.

Шапша уточнил, что по всем остальным пациентам тактика текущего лечения одобрена, оно продолжится в региональных больницах.