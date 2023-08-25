В Ярославской области суд приговорил к 10 годам колонии водителя, который сбил двух детей

Злоумышленник пытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами

ТАСС, 25 августа. Суд приговорил к 10 годам колонии-поселения 29-летнего водителя, который в апреле насмерть сбил на тротуаре двух мальчиков в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении мужчины расследовалось уголовное дело по п. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Следствием установлено, что 9 апреля подсудимый, двигаясь на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения по улице Волжская набережная в Рыбинске, не справился с управлением, заехал на тротуар, где сбил мальчиков 8 и 10 лет. Оба ребенка погибли. Водитель, не оказав помощи потерпевшим, скрылся с места ДТП, но был задержан очевидцами.