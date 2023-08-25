В Подмосковье до 23 сентября арестовали мужчину, который ударил девушку на пробежке

Арестованный состоит на учете в психоневрологическом диспансере

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина, который ударил девушку на пробежке в Нахабине, арестован до 23 сентября. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки в рабочем поселке Нахабино", - сказала она.

Ранее в МВД сообщали, что 22 августа сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил девушку в Нахабине. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что мужчина ударил девушку кулаком в лицо из-за того, что, по его мнению, на ней были слишком короткие шорты.

Позже в ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия). По версии следствия, мужчина ударил девушку и потребовал от нее не появляться в общественных местах в открытой одежде. Арестованный является гражданином Таджикистана, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили в посольстве этой страны.