25 августа, 09:51
Военная операция на Украине

При обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина

Инцидент произошел на Углегорской улице

ДОНЕЦК, 25 августа. /ТАСС/. Мирная жительница погибла в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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По предварительным данным, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"От обстрела ВСУ в Петровском районе на улице Углегорской погибла женщина, анкетные данные уточняются. По предварительным данным, есть раненые", - написал он в Telegram-канале.

С 09:35 до 10:00 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам города 16 снарядов натовского калибра 155 мм, из которых 9 - с кассетной боевой частью. Обстрел осуществлялся с позиций ВСУ в районе населенных пунктов Галицыновка и Кураховка. 

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