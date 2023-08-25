В Нижнем Новгороде задержали адвоката по подозрению в посредничестве во взятке

Фигурант получил от своего подзащитного 2 млн рублей, которые предназначались для передачи в качестве взятки неустановленному представителю судейского сообщества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Адвоката Адвокатской палаты Московской области задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в посредничестве во взяточничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность адвоката Адвокатской палаты Московской области, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.

Находясь в Нижнем Новгороде, фигурант получил от своего подзащитного 2 млн рублей. Указанные средства якобы предназначались для передачи в качестве взятки неустановленному представителю судейского сообщества за оказание содействия в назначении подсудимому наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

По материалам управления следователи Нижегородской области в отношении адвоката возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).