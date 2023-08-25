В Крыму возбудили дело в отношении восьми членов "Свидетелей Иеговы"

Главный надзиратель от общины заключен под стражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи в Крыму возбудили уголовное дело в отношении восьми членов религиозной организации "Свидетелей Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Главный надзиратель от общины заключен под стражу, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что 46-летний житель Крыма, являющийся главным республиканским надзирателем от "Свидетелей Иеговы России", три старейшины и три организатора, а также распространитель литературы и он же вербовщик продолжили поддерживать активную деятельность экстремистских ячеек на территории Симферополя и Симферопольского района. Главный республиканский надзиратель от общины заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело в отношении восьми участников преступной группы, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании (ч. 1 ст. 282.2, ч.1 ст. 282.3 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при обысках у обвиняемых была изъята религиозная литература с признаками экстремистского содержания, технические носители, записи, свидетельствующие о ведении хозяйственной и финансовой деятельности организации.