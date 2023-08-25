Суд оштрафовал музыканта Алексея Кортнева на 20 тыс. рублей и прекратил уголовное дело

Его обвиняли в оскорблении представителя власти

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Новосибирске оштрафовал лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева на 20 тыс. рублей и прекратил уголовное дело в его отношении. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в сети "Вконтакте".

"Прекращено уголовное дело в отношении Кортнева А. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти - прим. ТАСС) <....> В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности. Кортневу А.А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей в доход государства", - говорится в опубликованном сообщении.