Калужский суд назначил первое рассмотрение дела о геноциде 1941-1943 годов на 11 сентября

В пресс-службе судов общей юрисдикции также сообщили, что вопрос о разбирательстве дела в определенной его части в закрытом судебном заседании будет рассмотрен в соответствии с положениями ГПК РФ

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Калужский областной суд назначил на 11 сентября разбирательство дела о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории Калужской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

"В Калужский областной суд поступило заявление прокурора Калужской области об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно - о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941-го по сентябрь 1943 года территории Калужской области. Дело назначено к разбирательству в открытом судебном заседании на 15:00 мск 11 сентября 2023 года в помещении Калужского областного суда", - говорится в сообщении.

Вопрос о разбирательстве дела в определенной его части в закрытом судебном заседании будет рассмотрен судом в соответствии с положениями ст. 10 ГПК РФ, уточнили в пресс-службе.

В Калужской области боевые действия начались 2 октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943-го, ожесточенные бои продолжались 715 дней.