В Приморье ввели режим ЧС федерального характера

Из-за сильных осадков повреждены более 5 тыс. домовладений, а также нанесен урон сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре

ТАСС, 25 августа. Режим ЧС введен в Приморье из-за сильных осадков, нанесших ущерб региону на сумму 7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

"ЧС федерального характера вводится в Приморье. <...> Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей", - говорится в его Telegram-канале.

Решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко. Федеральный уровень реагирования позволит краю оперативнее получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В регион поступает гуманитарная помощь, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают в том числе соседние регионы.