25 августа, 09:57,
обновлено 25 августа, 10:14

В Приморье ввели режим ЧС федерального характера

Антон Иванов/ ТАСС
© Антон Иванов/ ТАСС

Из-за сильных осадков повреждены более 5 тыс. домовладений, а также нанесен урон сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре

ТАСС, 25 августа. Режим ЧС введен в Приморье из-за сильных осадков, нанесших ущерб региону на сумму 7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

"ЧС федерального характера вводится в Приморье. <...> Пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей", - говорится в его Telegram-канале

Решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко. Федеральный уровень реагирования позволит краю оперативнее получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В регион поступает гуманитарная помощь, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают в том числе соседние регионы.  

© Информационное агентство ТАСС
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