25 августа, 10:10

Число жертв взрыва на угольной шахте на северо-западе Китая выросло до 11

В больнице находятся еще 11 пострадавших, которые получили легкие ранения и травмы

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Число жертв в результате взрыва на шахте в провинции Шэньси на северо-западе КНР возросло до 11. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее ТВ проинформировало о семи погибших и четырех людях, оказавшихся под завалами. ЧП произошло в понедельник поздно вечером на объекте в городе Яньань. По предварительным данным следствия, причиной взрыва стала утечка газа.

Местные власти уточнили, что в больнице находятся еще 11 пострадавших, которые получили легкие ранения и травмы. Полиция задержала руководство шахты, ведется расследование. 

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Китай
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