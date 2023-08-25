25 августа, 10:14

Под Красноярском локализовали пожар на полигоне бытовых отходов

На тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Пожар на полигоне бытовых отходов в Березовском районе Красноярского края локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Пожар в Березовском районе на полигоне ТБО локализован на площади 1 500 кв. м в 16:20 (12:20 мск)", - говорится в сообщении.

Днем 24 августа загорелся мусор на полигоне бытовых отходов на площади 1,5 тыс. кв. м в Березовском районе. На тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники. По данным прокуратуры Красноярского края, причиной пожара мог стать поджог. 

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РоссияКрасноярский край
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