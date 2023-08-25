В Калужской области ДТП привело к повреждению железнодорожного проезда

Как сообщил глава региона Владислав Шапша, водитель грузовика не учел габариты авто и масштабы тоннеля

КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Проезд на Южном въезде в город Обнинск Калужской области поврежден из-за того, что водитель грузовика не учел габариты авто и масштабы тоннеля. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

"Сегодня водитель грузового автомобиля, нарушая установленные требования к высоте транспортного средства, повредил железнодорожный проезд на Южном въезде в город Обнинск", - говорится в сообщении.

Он отметил, что специалисты РЖД и регионального министерства транспорта ведут работу по оперативному устранению повреждений и возобновлению движения транспорта. Движение остановлено в обе стороны.

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что поезда Шемякино - Обнинское направили реверсивно по одному пути из-за аварии.

"В связи с этим в настоящее время движение поездов на перегоне Шемякино-Обнинское Киевского направления МЖД организовано по одному пути. Возможны незначительные задержки поездов в обе стороны", - рассказали в пресс-службе, добавив, что железнодорожники проводят восстановительные работы.