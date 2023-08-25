В Астраханском заповеднике локализовали пожар

Пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила свыше 3 тыс. га

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Природный пожар в Астраханском биосферном заповеднике локализован, пройденная огнем площадь, по предварительным данным, составила свыше 3 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

"Природный пожар на территории заповедника локализован и не распространяется. На отдельных разрозненных участках, на площадях с большим объемом наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины продолжается горение и задымление. Площадь, пройденная огнем, составляет порядка 3 040 га. Удалось спасти от огня центральный кордон Дамчикского участка и большую часть экологической тропы "Обретённая дельта", - сообщил собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС по Астраханской области сообщало, что пожар на участке ФГБУ "Астраханский государственный заповедник" начался в среду днем, его площадь составляла 1,2 тыс. га, огонь перекинулся с прилегающей территории. Позже в пресс-службе особо охраняемой природной территории сообщили, что по состоянию на утро пятницы пройденная огнем площадь в заповеднике увеличилась до 2,7 тыс. га.