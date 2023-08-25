В Ставропольском крае суд арестовал водителя, который насмерть сбил трех детей

Его взяли под стражу до 24 октября

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд арестовал водителя грузовой "Газели" после ДТП под Пятигорском, в котором погибли трое детей-велосипедистов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Ставропольского края.

"Ленинским районным судом г. Ставрополя рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). <…> Рассмотрев ходатайство следователя и исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 24 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

УГИБДД по краю сообщало, что 23 августа около 16:30 на 3-м км автодороги "Обход города Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей 11, 12 и 13 лет (жители Пятигорска) умерли. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что погибшие возвращались с соревнований. Было возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи СК РФ также задержали тренера спортивной школы, в которой занимались погибшие дети.