СК возбудил дело после отравления более 30 человек в бистро на севере Москвы

В стационаре находится 28 пострадавших

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления более 30 человек в одной из точек быстрого питания на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Установлено, что люди употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы.

"В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь. Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация данного заведения. Назначаются необходимые экспертизы", - заключили в ГСУ.