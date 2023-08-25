25 августа, 10:52
Военная операция на Украине

Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ отметили, что Киев предпринял попытку атаковать российские объекты дроном

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником (БПЛА), дрон уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"25 августа около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве. 

Теги:
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