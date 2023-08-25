На юго-востоке Москвы жители пожаловались на стрельбу из свадебного кортежа

Сотрудники полиции установили водителей автомобилей

МОСКВА, 25 августа. Сотрудники полиции установили водителей автомобилей, которые, по словам очевидцев, устроили стрельбу на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что на ТТК на выезде с Лефортовского тоннеля в сторону Волгоградского проспекта двигалась колонна из нескольких машин. Со слов очевидца, он слышал хлопки и предположил, что стрелял кто-то из этих автомобилей. Сотрудниками полиции установлены все транспортные средства, имеющие отношение к происшествию", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что стрельбу устроили участники свадебного кортежа автомобилей Rolls-Royce, Mercedes, Porsche и BMW.