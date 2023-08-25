Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за попытку поджога военкомата в Краснодаре

Приговор в законную силу не вступил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодара к шести годам колонии за попытку поджога городского военкомата. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Важдаева Олега Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что фигурант в сентябре 2022 года изготовил самодельные зажигательные изделия, после чего поджег и бросил их в окно военного комиссариата Краснодара. "По независящим от Важдаева обстоятельствам возгорания здания не произошло", - уточнили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил.