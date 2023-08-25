25 августа, 11:58

В Саратове возобновили подачу воды в дома более 70 тыс. человек

Водоснабжение было прервано из-за аварии

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на сетях водоснабжения в Саратове, из-за которой свыше 70 тыс. жителей остались без холодной воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Работы завершены, водоснабжение восстановлено", - сообщили в надзором ведомстве.

Как ранее сообщали в ГУ МЧС по региону, авария произошла на магистральном водоводе на 2-м Трофимовском проезде в Ленинском районе города. В зону отключения попали более 73 тыс. человек, из них свыше 12 тыс. детей, а также 30 соцобъектов. Прокуратура Саратова организовала проверку. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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