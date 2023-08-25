Напавшему на офис российских журналистов в Берлине грозит от двух лет тюрьмы

Максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Максимальное наказание по делу о покушении на убийство, по которому проходит напавший на офис с российскими журналистами в Берлине мужчина, согласно германскому закону, предусматривает пожизненное заключение.

"Статья, по которой проходит подозреваемый, предусматривает наказание сроком от двух лет до пожизненного заключения в особо тяжких случаях", - указали в суде. Там отказались от каких-либо дальнейших спекуляций на этот счет.

Слушания по делу 45-летнего гражданина РФ Дмитрия Б. начались в суде Берлина - мужчину подозревают в нападении в 2022 году на расположенное в районе Штеглиц здание, в котором проживают и работают журналисты агентства "РИА Новости". Речь идет о политическом активисте, который живет в Германии с 90-х годов и в прошлом организовывал акции против российских властей в Берлине. Его задержали 14 декабря 2022 года, с тех пор мужчина находился в следственном изоляторе.

Также мужчине выдвинули обвинения по другим статьям, не связанным с инцидентом в Штеглице. Его подозревают в мошенничестве при получении финансовой помощи в пандемию. По версии прокуратуры, он запросил помощь в размере €14 тыс., хотя зарегистрированная на него фирма не нуждалась в ликвидности. Впоследствии он эту фирму переписал на своего знакомого. Также его подозревают в манипуляциях с электросчетчиками и газоснабжением в съемной квартире. Ущерб оценивается в несколько тысяч евро.

Подсудимый ранее отвергал обвинения и утверждал, что "стал жертвой интриг российских спецслужб", чему, однако, нет никаких доказательств.