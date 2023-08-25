25 августа, 12:18

В Тюмени суд отправил под домашний арест двух полицейских по делу о превышении полномочий

По информации правоохранительных органов, они избили человека, а затем вывезли его в лес

ТЮМЕНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест начальника отдела уголовного розыска муниципального отдела МВД "Ишимский" Владимира Завьялова и замначальника полиции по оперативной работе Виктора Суворова по делу о превышении полномочий с применением насилия, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Ленинский районный суд отправил их под домашний арест до 14 октября. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - отметил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о Владимире Завьялове и Викторе Суворове. По информации правоохранительных органов, они избили человека, а затем вывезли его в лес.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались от комментариев, ТАСС направил запрос в региональное управление МВД. 

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