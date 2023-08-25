Федеральный режим ЧС в Приморье и приведение к присяге добровольцев. Главное за 25 августа

Федеральный режим ЧС в Приморье

В Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за сильных осадков. Сумма ущерба составила 7 млрд рублей. Губернатор края Олег Кожемяко сообщил, что пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон получили сельское хозяйство, дорожная инфраструктура и социальные объекты.

Приведение к присяге добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому воины-добровольцы и участники теробороны будут приносить присягу перед флагом России. Не нужно принимать присягу тем, кто ранее уже давал подобную клятву, служа в российской или советской армии.

Завершение сделки Heineken по продаже активов в России

Heineken завершил сделку по продаже активов в России группе "Арнест". Цена покупки бизнеса составила €1 за 100% акций. Группа "Арнест" взяла на себя ответственность за 1 800 сотрудников Heineken в России, предоставив гарантии занятости на ближайшие три года. Также в течение полугода прекратится производство в стране продукции под брендом Amstel.

Продление ареста Дарье Треповой

Суд в Москве продлил до 2 декабря срок содержания под стражей Дарье Треповой. Ее обвиняют по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Требование пяти стран ЕС о продлении запрета импорта зерна с Украины

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус отметил, что с начала года с Украины в Польшу вывезли порядка 1 млн тонн зерна. Это дестабилизировало рынок и поставило под угрозу сохранность нового урожая.