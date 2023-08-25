Операция по борьбе с наркотрафиком на юге Франции продлится до конца года

Как заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, Париж направит в Ним дополнительно 15 служащих судебной полиции для расследования преступлений в сфере наркоторговли

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Франции сохранят присутствие полицейского спецназа CRS 8 (Восьмая рота республиканской безопасности) в департаменте Гар на юге страны минимум до конца года. Как заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен, такие меры приняты в рамках борьбы с наркотрафиком и уличными бандами.

"Париж поможет [городу] Ним в ближайшие недели, направив дополнительно 15 служащих судебной полиции для расследования преступлений в сфере наркоторговли. Кроме того, рота CRS останется в департаменте Гар как минимум до конца года, чтобы не допустить открытия точек распространения наркотиков", - сказал министр. Он добавил, что в Ниме будет создана Межминистерская исследовательская группа полиции и жандармерии (GIR), которая займется расследованием случаев отмывания средств от продажи наркотиков.

Дарманен назвал "настоящей трагедией" гибель 10-летнего ребенка от случайной пули в ходе перестрелки между бандами наркоторговцев в Ниме в ночь на 22 августа. Он выразил соболезнования семье и жителям всего города. Также министр поговорил с выборными лицами из квартала Писвен, где произошло уже несколько перестрелок за последние недели.

17 августа Дарманен сообщал, что подразделение CRS 8 будет направлено в Марсель для проведения операции против торговцев наркотиками. Это элитное подразделение специализируется на пресечении уличного насилия и борьбе с организованной преступностью. Оно было создано в 2021 году.

21 августа в соседнем с кварталом Писвен районе в ходе уличной перестрелки тяжелые ранения получил 15-летний подросток. 24 августа перестрелка возле точки распространения наркотиков унесла жизнь 18-летнего местного жителя. Вслед за этим власти отправили в Ним часть подразделения CRS 8, которое министр обещал усилить полицейским спецназом RAID.