СМИ: в Латвии задержали четырех человек по подозрению в связях с Россией

По данным портала rus.lsm.lv, возбуждено уголовное дело по статье "за оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики"

ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Служба госбезопасности Латвии задержала четырех граждан республики по подозрению в связях с Россией. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

По его сведениям, задержанные подозреваются в осуществлении "деятельности, реализуемой по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и направленной против безопасности латвийского государства и его граждан".

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено 1 августа по статье "за оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики". Трое из подозреваемых в настоящее время находятся под стражей, в отношении четвертого были применены такие ограничительные меры, как запрет на выезд из страны и требование предоставления властям информации о смене места жительства.

Утверждается, что в ходе расследования по этому делу сотрудники профильных ведомств осуществили "уголовно-процессуальные действия по 14 объектам, связанным с физическими лицами в Риге и других регионах Латвии", изъяв "большое число носителей информации и документов".