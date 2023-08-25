В жилом доме в Огайо нашли тела пяти человек

По предварительному заключению правоохранителей и службы коронеров, один из членов семьи убил всех остальных, после чего совершил суицид

ТАСС, 25 августа. Семья из пяти человек найдена мертвой в жилом доме в городе Юнионтаун (штат Огайо). Об этом в четверг сообщила полиция города.

"По прибытии офицеры [полиции] обнаружили пять тел членов одной семьи. Считается, что этот инцидент представляет собой бытовой конфликт, обернувшийся человеческими жертвами", - сообщается в релизе, опубликованном на странице полицейского управления Юнионтауна в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По предварительному заключению правоохранителей и службы коронеров, один из членов семьи убил всех остальных, после чего совершил суицид.