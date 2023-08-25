В Тульской области задержали мужчину, который повредил 75 припаркованных машин

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Тульской области мужчину, который повредил 75 машин, припаркованных во дворах многоэтажных жилых домов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки полицейские вышли на след злоумышленника. 22-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сказала она. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По ее словам, в дежурную часть отдела МВД России по Узловскому району Тульской области с заявлениями обратились владельцы 75 легковых автомобилей. Они сообщили, что ночью неизвестный порезал шины их машин, которые были припаркованы во дворах многоквартирных домов. Кроме того, три машины были сожжены.

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, молодой человек признался, что задержан за поджог машин и за то, что проколол колеса. По его словам, всего он повредил 10-15 автомобилей. При этом на вопрос, какова причина такого поступка, он ответил, что выпил слишком много алкоголя.