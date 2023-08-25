Суд арестовал тренера детей-велосипедистов, погибших в аварии под Пятигорском

В следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю сообщили, что преподаватель допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Суд назначил меру пресечения в виде ареста тренеру спортивной школы, в которой занимались погибшие в ДТП под Пятигорском дети-велосипедисты. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следователем СК РФ тренер задержана. По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 августа тренер-преподаватель МБУ ДОСШ №4 города Пятигорска допустила осуществление тренировочного процесса учащихся школы на скоростной автомобильной трассе.

УГИБДД по краю сообщало, что 23 августа около 16:30 на 3-м км автодороги "Обход города Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и наехал на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей 11, 12 и 13 лет (жители Пятигорска) умерли. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что погибшие возвращались с соревнований. Было возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее в пятницу суд арестовал водителя "Газели" на два месяца.