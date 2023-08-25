На Ставрополье зафиксировали массовую гибель птиц

В пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что одной из причин произошедшего может быть отравление пестицидами

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали массовую гибель птиц в районе озера Маныч в Апанасенковском округе Ставрополья. Обнаружено около 480 мертвых водоплавающих птиц, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, зафиксирована гибель 320 уток и 160 особей болотно-луговой дичи. <…> В трупах птиц установлены качественные реакции на определение фосфорорганических соединений и фосфида цинка. Таким образом, одной из вероятных причин гибели животных может быть отравление пестицидами", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления провели выездное обследование местности. Обнаружены погибшие водоплавающие птицы разных видов: пеликан, утка-кряква, утка-пеганка, огарь, крачка, кулик. "В прошлом году от нерационального использования препаратов, в том числе запрещенных, пострадали тысячи птиц и животных, значительно снизилась популяция краснокнижного серого журавля, а экологические последствия не поддаются экономическому расчету", - пояснили в управлении.

Согласно данным Федеральной государственной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов "Сатурн", в августе пестициды на территории применялись в редких случаях для обработки сельскохозяйственных культур. Численность грызунов не требует применения химических препаратов. Для установления причин происшествия специалисты обратились в профильные ведомства Ставрополья, а также в Минприроды Ростовской области и Республики Калмыкия.

Случаи массовой гибели птиц и животных ранее фиксировались на Ставрополье в конце 2022 года и в начале 2023 года. Причиной гибели стали химикаты, применяемые для борьбы с грызунами, и нарушение правил использования этих препаратов. Чаще всего в регионе отмечалась гибель зайца-русака, утки-кряквы, лебедя. Также на водоемах находили погибших журавлей.