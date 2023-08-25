25 августа, 16:10

В Италии задержали россиянина, разыскиваемого в РФ по обвинению в терроризме

По данным ANSA, предположительно, задержанный какое-то время проживал в Сирии

РИМ, 25 августа. /ТАСС/. Итальянские правоохранительные органы задержали в аэропорту Палермо (Сицилия) россиянина примерно 50 лет. Как сообщает агентство ANSA, ранее он был осужден по обвинению в терроризме, в отношении мужчины действовал международный ордер на арест.

Как пишет агентство, неясно, путешествовал ли он по фальшивым документам и зачем прибыл в Палермо. Предположительно, задержанный какое-то время проживал в Сирии. Он разыскивался с 2017 года.

По итогам его допроса будет запущена процедура его экстрадиции, отмечает ANSA. 

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