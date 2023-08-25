Экспертизу ДНК проводят для установления личностей погибших на борту самолета Пригожина

Как напомнили в пресс-службе СК РФ, на месте падения самолета были обнаружены 10 тел

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты проводят экспертизу ДНК для установления личностей десяти погибших на борту разбившегося в Тверской области самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - сказали в пресс-службе.