25 августа, 16:38,
обновлено 25 августа, 16:41
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Экспертизу ДНК проводят для установления личностей погибших на борту самолета Пригожина

Как напомнили в пресс-службе СК РФ, на месте падения самолета были обнаружены 10 тел

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты проводят экспертизу ДНК для установления личностей десяти погибших на борту разбившегося в Тверской области самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

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"В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы", - сказали в пресс-службе. 

Теги:
РоссияТверская областьКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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