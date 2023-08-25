Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Пригожина

В СК сообщили, что продолжается детальный осмотр места происшествия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина изъяты следствием, также изымаются другие предметы и документы, необходимые для установления обстоятельств авиакатастрофы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы", - сказали в пресс-службе.

В СК отметили, что расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия в Тверской области продолжается.