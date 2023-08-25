25 августа, 16:34,
обновлено 25 августа, 16:49
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Пригожина

Виталий Шустров/ ТАСС
© Виталий Шустров/ ТАСС

В СК сообщили, что продолжается детальный осмотр места происшествия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Бортовые самописцы упавшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина изъяты следствием, также изымаются другие предметы и документы, необходимые для установления обстоятельств авиакатастрофы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

Читайте также
Что известно о крушении самолета в Тверской области, на борту которого значился Пригожин

"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы", - сказали в пресс-службе.

В СК отметили, что расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия в Тверской области продолжается. 

Теги:
РоссияТверская областьКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация