Число отравившихся шаурмой и курицей гриль в Москве выросло до 35

У 16 заболевших установили диагноз "сальмонеллез бактериологически подтвержденный"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число людей, которые отравились после покупки шаурмы и курицы гриль в точке быстрого питания в Москве, выросло до 35. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает проведение эпидемиологического расследования по факту кишечной инфекции у покупателей, приобретавших шаурму и куры гриль в кафе "Бистро-24" <...>. По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 16 заболевших установлен диагноз "сальмонеллез бактериологически подтвержденный". Исследования продолжаются.

Кафе "Бистро-24" было опечатано 23 августа. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной пищевой продукции и продовольственного сырья. Пробы продовольственного сырья, пищевой продукции, воды, смывов, отобранные в кафе, находятся в работе.

"В ходе расследования установлен один из поставщиков мяса кур (ИП Халилов З. М.), осуществляющий реализацию мяса птицы и куриных полуфабрикатов в павильоне на территории Центра оптово-розничной торговли "Бухта" (СВАО). В ходе проведения эпидемиологического расследования в отношении этого предпринимателя снято с реализации и забраковано 598 кг мяса кур (тушки кур, цыплят-бройлеров), на которые также отсутствовала сопроводительная документация. С целью недопущения оборота некачественной продукции, проводятся мероприятия по установлению других производителей, поставлявших продовольственное сырье в кафе "Бистро-24", - добавляется в материале.

По окончании эпидемиологического расследования управлением будут составлены иски в защиту прав всех пострадавших потребителей с целью компенсации причиненных убытков и морального вреда. Ситуация находится на особом контроле надзорного ведомства.