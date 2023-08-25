В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

Еще четверо пострадали

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП на трассе в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В результате аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их личности в настоящее время устанавливаются. Еще четыре человека пострадали", - сообщили в главке полиции.

ДТП произошло в Манском районе, на 885-м км автодороги Р-255 "Сибирь". По предварительной информации, водитель Toyota допустил наезд на стоящий на обочине грузовик, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Suzuki.