В Курской области попавший под обстрел ВСУ умер в больнице

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пострадавший находился в тяжелом состоянии

ТАСС, 25 августа. Мужчина, попавший в пятницу под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Елизаветовка Глушковского района в Курской области, умер. Он находился в тяжелом состоянии в районной больнице, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, умер. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось", - написал он.

Старовойт выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что ей будет оказана помощь. В пятницу двое мирных жителей - мужчина и женщина - были госпитализированы после обстрела ВСУ. Женщина получила осколочные ранения.