25 августа, 17:48,
обновлено 25 августа, 18:01
Военная операция на Украине

В Курской области попавший под обстрел ВСУ умер в больнице

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что пострадавший находился в тяжелом состоянии

ТАСС, 25 августа. Мужчина, попавший в пятницу под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Елизаветовка Глушковского района в Курской области, умер. Он находился в тяжелом состоянии в районной больнице, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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"К сожалению, мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района, умер. Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось", - написал он.

Старовойт выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что ей будет оказана помощь. В пятницу двое мирных жителей - мужчина и женщина - были госпитализированы после обстрела ВСУ. Женщина получила осколочные ранения. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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