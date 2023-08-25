25 августа, 17:59
Военная операция на Украине

В Курской области три населенных пункта подверглись обстрелу со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 25 августа. Деревня Старая Николаевка, село Волфино и поселок Краснооктябрьский Курской области обстреляны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, в Старой Николаевке снаряд попал в жилой дом, а в двух других населенных пунктах нарушено электроснабжение, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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"Деревня Старая Николаевка Рыльского района обстреляна со стороны Украины. <…> Минометному обстрелу подверглось и село Волфино Глушковского района. Зафиксировано 5 прилетов. <…> Также под обстрелом поселок Краснооктябрьский, здесь нарушено электроснабжение", - написал он.

В Волфино обошлось без пострадавших и разрушений. В Старой Николаевке никто не пострадал, но зафиксировано прямое попадание в жилой дом. Нарушено электроснабжение, бригады приступят к его восстановлению по возможности. "Обязательно окажем помощь в ремонте", - добавил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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