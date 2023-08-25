25 августа, 18:07

В Ижевске произошел взрыв в квартире дома

По предварительной информации, людей внутри помещения не было

ТАСС, 25 августа. Остекление повреждено в результате взрыва с последующим возгоранием в квартире дома в Ижевске, людей внутри помещения не было. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

"В 20:56 (19:56 мск) от очевидца поступило сообщение о происшествии по адресу: Ижевск, ул. 40 лет Победы, 130, на девятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв, в результате которого повреждено остекление", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в 21:16 (20:16 мск) был ликвидирован пожар на площади 20 кв. м, людей в квартире не было.

Причины происшествия уточняются. 

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