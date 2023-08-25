На строительном рынке в Нахабине начался пожар в магазине

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пожар начался в магазине на строительном рынке в поселке Нахабино на площади 750 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На строительном рынке по улице Советская, дом 115б, в двухэтажном магазине начался пожар, его площадь составляет 750 кв. м. Огнем охвачено строение по всей площади. Угрозы перехода огня нет", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области подтвердили ТАСС сведения о пожаре. "Строительный магазин горит на площади 400 кв. м. Угрозы соседним строениям нет", - сказали в региональном главке МЧС, отметив, что на месте работают пожарные подразделения.