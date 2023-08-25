В Саранске автобус сбил двух пешеходов на переходе

В результате происшествия погибла пятилетняя девочка

ТАСС, 25 августа. Пятилетняя девочка погибла после наезда на нее автобуса на пешеходном переходе в Саранске, еще одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГИБДД Мордовии.

"На улице Косарева в Саранске водитель автобуса ПАЗ проявил невнимательность и совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пятилетняя девочка от полученных травм умерла на месте происшествия, женщина с различными травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.

Глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале сообщил, что женщина находится "в очень тяжелом состоянии, врачи делают все возможное". Здунов добавил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.