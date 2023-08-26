25 августа, 21:02
Военная операция на Украине

В ДНР в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета ранен мужчина

Он 1989 года рождения

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета в населенном пункте Красная Поляна в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"25 августа по состоянию на 23:40 мск поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Красная Поляна, по ул. Краснооктябрьской, 65, в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1989 г. р.", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели двух мирных жителей в результате украинских обстрелов. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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