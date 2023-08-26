Центральный район Калининграда остался без света из-за задевшей ЛЭП яхты

Повреждения получили две воздушные линии электропередачи 110 кВ в районе реки Преголи

КАЛИНИНГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Центральный район Калининграда остался без электричества из-за яхты, которая задела мачтой воздушные линии электропередачи. Энергетики приступили к восстановительным работам, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Россети Янтарь" восстанавливают электроснабжение в Калининграде после повреждения двух воздушных линий 110 кВ мачтой яхты на реке Преголе. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и приступили к работам. Часть потребителей оперативно перевели на резервные схемы электроснабжения. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", - сообщили в пресс-службе.